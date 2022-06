UAU! Casa enorme em plena São Paulo arranca suspiros

Mantendo o escritório desde o começo da década de 1980, Márcio Kogan sempre esteve a frente do MK27, recebendo prêmios como o Leaf Awards 2015 e a premiação máxima na Bienal Internacional de Buenos Aires. Isso só atesta a competência desse profissional e dos outros que o cerca no escritório. Seu estilo de projetar casas horizontais já é, no mínimo, nacionalmente conhecido e a beleza que ele emprega nestas construções são dignas de total admiração.

O concreto armado permite que as extensas lajes que ele costumeiramente usa possam vencer grandes vãos com o mínimo de espessura e de apoios entre uma ponta e outra. Somado a esse uso sábio de uma técnica tão popular na arquitetura brasileira desde os anos 1940 está também a escolha de outros materiais, como pedras rústicas, vedações permeáveis e madeiras tratadas capazes de estarem em contato com as intempéries e ainda assim manter sua beleza. Hoje o Homify traz para você a Casa V4 onde, indo contra uma a tendência da arquitetura contemporânea de usar todo e qualquer espaço disponível, o MK27 aproveita de maneira comedida os espaços e cria uma casa arejada e com elementos distribuídos de maneira muito leve. Portanto, acompanhe-nos em mais uma exploração da arquitetura de Márcio Kogan pelo bairro dos Jardins em São Paulo e se surpreenda com sua delicada e bela arquitetura!