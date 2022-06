32 fachadas de sobrado que você deve ver antes de construir sua casa

O sobrado é um tipo de construção com dois ou mais andares, e com uma área construída relativamente grande. Você vai perceber que esse nome faz todo sentido!

Na época do Brasil colonial os sobrados eram as residências dos senhores nas cidades e marcaram o início de uma urbanização no país. A expressão surgiu de forma natural a partir dos sobrados nas cidades mineiras, onde as casas eram construída a partir do nível mais alto da rua, e dessa forma sobrava um espaço sob o piso principal da edificação. Com o passar do tempo este nível inferior passou a ser chamado o piso térreo, e é esse conjunto de elementos e pavimentos que caracteriza os sobrados.

Portanto, a principal diferença entre um sobrado e uma casa térrea é a quantidade dos andares: um sobrado é considerado uma casa com dois ou mais andares, enquanto que uma casa térrea, é uma casa somente com andar térreo.

Confira 36 fachadas de dois andares com ideias para o projeto da sua casa.