Jardins na cidade: maneiras simples de trazer o verde no seu muro de concreto

Hoje vamos conhecer a área externa de uma residência de aproximadamente 250 metros quadrados, localizada em Matão, interior de São Paulo. Nesta casa podemos verificar que foi realizado um trabalho utilizando madeira + estrutura metálica, com a intenção de proporcionar um espaço marcante e cheio de conforto para ser aproveitado em qualquer ocasião.

A pérgola que começa na área interna proporcionou uma integração com o jardim, que conta com um generoso muro de concreto. Para tornar um ambiente especial e cheio de frescor, foi instalada uma estrutura metálica escura na lateral do pergolado, assim foi possível a implementação de grandes vãos livres superiores a 12 metros, mesmo se tratando de uma construção de pequeno porte.

No entanto, a nossa cereja do bolo é o canteiro verde, pois deu um pouco de vida para o grande muro acinzentado. Por isso, convidamos você apreciar o verdadeiro encontro entre a madeira e o concreto, além do simples e encantador paisagismo.

Vamos lá!