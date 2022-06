Como consertar os ruídos irritantes em casa

No meio da madrugada, você acorda com sede. Olha no relógio que, por ser digital, não tem o som dos ponteiros. 3h30 da manhã. No quarto de porta fechada o silêncio parece ser absoluto. Calçando os chinelos, você levanta-se da cama e vai abrir a porta do quarto.

Ouve um rangido.

Por estar sonolento, entende que é sua imaginação. Chegando na cozinha, ouve sibilos. Barulhos estranhos.

Abre a geladeira para beber água, mas não tem coragem de fechá-la. O escuro torna-se um filme mal-assombrado com ruídos medonhos. Corre para o quarto e passa a noite sem dormir.

Quando amanhece, tem coragem para ir à cozinha novamente. Precisa passar um café para ter energia que a insônia retirou.

Ouve os mesmos ruídos.

A luz do dia permite mais coragem para verificar. A tábua do piso solto. A torneira que está pingando. O ranger de madeiras. Sua casa está assombrada por barulhos.

Você só precisa consertá-los. E é isto o que ensinaremos hoje para você.

Confira!