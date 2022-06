Conheça os diferentes tipos de cortina

As cortinas tradicionais também são as mais comuns, indo bem com qualquer ambiente. Feitas de tecidos lisos ou estampados, elas têm principalmente uma função decorativa e ainda a vantagem de ser facilmente laváveis. Mas é preciso lembrar que cada cômodo tem necessidades diferentes: a sala de estar, por exemplo, pede cortinas leves, em voal ou linho, que ajudam a filtrar a luz natural sem obstruí-la, enquanto o quarto precisa de cortinas mais grossas ou escuras, justamente para impedir ao máximo a luminosidade externa para que se possa dormir com tranquilidade. O comprimento das cortinas nesses ambientes deve ser aquele vai até o chão, enquanto as cores mais indicadas são aquelas que acompanham as paredes, como branco, bege e cinza. Já os tecidos com que podem ser feitas as cortinas são os mais variados, desde o levíssimo voal até a encorpada camurça. Tecidos como algodão, seda, chenile, jacquard, veludo, linho e blackout estão entre os mais utilizados. O voal, um tecido fino que pode ser amassado, vazado ou trabalhado, com ou sem sem bordados, normalmente deve ser combinado com linho, seda, shantung ou outro tipo de voal, devido à sua transparência. Já a seda, um tecido nobre e muito macio, deve ser usado dobrado para ficar mais firme. Além de ter boa condutividade térmica (no inverno fica quente e no verão fica frio), esse tecido vai muito bem com as áreas nobres da casa, pois costuma dar um toque sofisticado ao ambiente. Por sua vez, o shantung é uma seda tecida à mão, mais brilhoso, menos transparente e menos encorpado do que o voal, que também é mais adequada a uma área social. Tecido nobre e encorpado, o linho traz elegância e conforto ao ambiente e pode ser combinado com voal, seda e shantung. Já a sarja, um tecido bem encorpado que vai bem com vola ou outro mais fino, cria ambientes informais e descontraídos, especialmente o quarto das crianças. Por fim, o blackout é um tecido de poliéster que veda 100% da luz natural, sendo indicado para quartos e home theaters.