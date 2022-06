Ideias para o verão: uma piscina linda com uma casa incorporada

Podemos notar um projeto feito em dois níveis, em que a piscina que o elemento principal se encontra elevada. No mesmo nível da piscina está a sala, um local de relaxamento e descanso, já no nível abaixo ou no primeiro nível está localizada a cozinha e a sala de jantar integrada.

No que diz respeito aos materiais, o que chama mais a atenção é utilização de elementos naturais, tais como madeira e pedra. Graças à porosidade da madeira, ela é perfeita para ficar na borda da piscina e evitar acidentes. Em relação ao revestimento da fachada, vemos na parede pedra natural e vidro. Ele também foi utilizado para permitir a entrada de luz natural e para conectar o interior com o exterior.