14 ideias de portas para renovar seu banheiro agora

O banheiro é um santuário. É o primeiro lugar da casa que acessamos logo ao acordar. É também um local amplamente utilizado, com frequência, por vários membros da família, o que faz com que ele seja um ambiente extremamente importante para combinar estética com funcionalidade.

Uma das coisas a considerar ao escolher a porta do banheiro é especialmente o grau de manutenção que será necessário. Uma porta que cobre o espaço do chão ao teto, como neste exemplo, tem a grande vantagem de manter o calor no interior do banho. Por outro lado, a umidade existente faz com que a limpeza seja mais frequente.