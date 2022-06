7 soluções incríveis para otimizar sua cozinha em 2017

Ano novo, vida nova, mas a sua cozinha continua a mesma e você precisa urgente de ideias para deixá-la mais organizada neste ano? Homify separou sete dicas para você otimizar o espaço e garantir um ambiente muito mais funcional para o seu dia a dia. As soluções estão conectadas com as últimas tendências de decoração para que sua casa não fique com cara de datada.

E nada melhor do que ter uma cozinha bem organizada, já que este é um espaço que usamos com frequência e que, muitas vezes, pode ser considerado o coração da moradia. É nela que, geralmente, recebemos os amigos enquanto preparamos uma bela refeição ou que a família se encontra para conversar ou revelar segredos. Ficou interessado? Venha com a gente e veja sete ideias práticas e funcionais que vão mudar a sua cozinha sem que ela precise passar por grandes reformas.