Veja como ficou o projeto descolado desse apê de 40m²

Ao entrar neste pequeno apartamento de apenas 40m², já nos deparamos com um cuidadoso ambiente de caráter mais social. Esta área de estar e cozinha está ligeiramente separada do quarto através de nichos parcialmente vazados, que mantêm certa conectividade visual. Uma solução interessante para este imóvel de planta completamente integrada, melhorando a questão da privacidade do morador sem deixar de aproveitar a amplitude do espaço e a iluminação natural.