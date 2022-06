30 dicas para economizar em casa

Comprar uma casa custa caro, mas, mesmo depois que você tem seu próprio lar, não é segredo que a manutenção de uma casa também leva a grandes despesas. Além disso, existe uma infinidade de coisas que merecem atenção e, por isso mesmo, é muito fácil perder o controle de tudo.

Como nós não queremos que isso aconteça com você, juntamos a seguir 30 dicas de pequenas melhorias para fazer em casa que, somadas, podem fazer a diferença e resultar em uma boa economia no fim do mês. Dê uma olhada e comece já uma vida mais sustentável e econômica!