6 dicas para ter uma casa vegan friendly

Algumas velas são confeccionadas com cera de abelha e esta é produzida pelas abelhas na transformação do mel, ingerido com o auxílio de oito glândulas ceríngeas localizadas no lado ventral do abdômen das operárias. Esta secreção ajuda as abelhas a construir as suas colmeias. Portanto, não é material vegan. No mercado, podem ser encontradas diversas alternativas para as velas de cera de abelha. As velas feitas com óleos vegetais, como soja ou palma são ótimas opções. Estas últimas queimam mais lentamente e não aquecem tanto como as de parafina, o que significa que duram mais tempo, assim liberando melhor os aromas. São ainda solúveis na água, o que ajuda na limpeza da casa. Para mais dicas sustentáveis na hora de decorar ou planejar seu lar, confira 6 passos para uma casa mais sustentável.