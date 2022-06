Uma casa rústica perfeita com apenas 46m²

Neste livro das idéias, apresentaremos uma pequena casa de apenas 46m² para passar os finais de semana, projetada pelo talentoso arquiteto Paulo Martins. Trata-se da maravilhosa renovação de uma casa de campo que buscou essencialmente manter seu design original.

Localizada em Portugal, a casa é dividida em dois pisos: no térreo encontram-se uma sala com comunicação direta para o exterior; enquanto no piso superior está o quarto, que é acessado através de uma escada um tanto especial. Isto porque, além de servir como escada, abriga a cozinha! A intenção de preservar a essência da casa era tão forte que o arquiteto decidiu deixar quase todos os quartos com paredes de pedra. As cores claras ajudam a dar uma linguagem minimalista para maximizar os limites construídos e iluminar visualmente o espaço, tornando-o maior do que é.

Vamos logo fazer esta visita?