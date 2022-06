Painéis solares: sim ou não?

Imagine uma fonte de energia limpa, ecológica e com custo zero, que te faça esquecer da enorme conta da energia que chega todo mês… Ainda imaginando? Pode parar que já existe! As energias renováveis estão aí sendo oferecidas pela mãe natureza e só precisamos saber como aproveitá-las.

Vento, sol, água… Todos são capazes de gerar energia sem acabar com os recursos do planeta, mas por falta de informação, interesses econômicos e dificuldades tecnológicas têm sido pouco aproveitados. Como por exemplo com a exploração do carvão, do petróleo e do gás. Mas nas últimas décadas uma maior consciencialização sobre a conservação do planeta e o esgotamento dos seus recursos tem trazido as energias renováveis em pauta e impulsionado a pesquisa no sentido de otimizar a sua utilização.

A energia solar é a mais óbvia e imediata, afinal o sol está presente praticamente em todo o planeta em quantidades generosas. E o conceito é simples: - aproveita-se a energia do sol, transformando-a num recurso reutilizável e sem poluição, ao mesmo tempo que se poupam outros recursos valiosos. Porém as tecnologias criadas para utilização das energias renováveis, como os painéis solares, são muitas vezes questionadas quanto à sua eficiência ou devido ao seu alto custo de implementação, que acaba por tornar restrito o seu uso.

Com vantagens e algumas desvantagens, a energia solar é, acima de tudo, uma forma de obter a energia de que necessitamos sem prejudicar o planeta! Por isso hoje elaboramos uma lista com os prós e os contras da instalação de painéis solares. Não se trata de um artigo técnico ou extremamente preciso, deixamos isso para os nossos profissionais, mas queremos ajudá-lo e incentivá-lo a decidir!

Venha saber um pouco mais sobre esta dádiva preciosa que é a energia solar!