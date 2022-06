8 sugestões de sofás

Escolher o modelo de sofá ideal, que combine com o décor e o espaço da sua sala de estar, não é uma tarefa fácil. Afinal, além de vários modelos e inúmeros materiais disponíveis no mercado, ainda é preciso escolher um móvel que combine estilo com beleza e conforto. Essa peça também deve agradar a gregos e a troianos. Já que esse item de mobiliário é um dos mais usados na casa, desde momentos de lazer como assistir TV ou ler um livro, até para reuniões familiares e receber amigos.

Protagonista da sala, seja de canto, em L , centralizado, com dois ou três lugares, pode ter mais de um no ambiente. O estofado também deve estar em harmonia com os outros objetos de decoração do lugar como tapete, cortinas, poltronas, almofadas, luminárias, revestimentos, etc. Cores, texturas e tamanhos devem ter prioridade na hora de optar pelo sofá que mais combina com o seu lar.

Portanto, confira essa seleção de sugestões que a homify traz especialmente para você com oito modelos diferentes e criativos para decorar a sua sala de estar.