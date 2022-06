Mesas redondas para a sala de jantar

Talvez um dos espaços mais saborosos de qualquer casa, a sala de jantar é um cômodo utilizado tanto no cotidiano, como em momentos mais sociais. Para que o cômodo seja adequado para ambas as situações, existem alguns detalhes que devem ser observados, como cores, disposição dos móveis, iluminação, etc. O centro das atenções de qualquer sala de jantar é, sem dúvida, a mesa.

É ela que serve de base para que sejam realizados rituais gastronômicos de todos os tipos, sejam rápidos ou lentos, abundantes ou econômicos. A mesa de jantar, por ser o elemento principal desse tipo de cômodo, é quem vai contribuir de maneira significativa para a dinâmica do espaço. Hoje em dia, estão disponíveis no mercado uma ampla variedade de mesas de jantar com formatos, cores e designs ousados. Mas existem três tipos clássicos, que nunca saem de moda: mesas quadradas, retangulares e redondas.

As mesas redondas possuem algo bem especial em seu formato, pois em momentos sociais, ela nos traz a impressão de que não existe separação entre as pessoas que ali estão sentadas, o que facilita a conexão entre elas. Mesas de jantar redondas voltaram a ser muito utilizadas nas últimas décadas, e hoje em dia podem incluir inclusive funções rotativas em sua superfície, deixando a dinâmica de uma refeição mais simples para todos que dela participam. Escolhemos alguns modelos de mesas de jantar redondas utilizados por profissionais brasileiros em seus projetos, que você pode conferir à seguir!