Cores para o seu quarto

Todos sabemos da importância que as cores têm em nossas vidas. Uma cor pode dar vida à um cômodo, como deixá-lo com um clima mais tranqüilo. Ao brincar com as cores nos diferentes ambientes de nossa casa, podemos transformar espaços simplesmente com uma lata de tinta. Hoje em dia, são comuns os softwares em lojas especializadas, que permitem a visualização de qualquer cômodo após uma suposta pintura. As cartilhas de cores também têm se expandido, incorporando tons que possuem sutis diferenças entre eles, mas que podem alterar radicalmente o resultado final. Algumas correntes de pensamento associam cada cor à um tipo diferente de propósito, por exemplo, para trazer mais prosperidade à sua casa, faça uso do amarelo; para trazer mais espiritualidade, faça uso do violeta. Pensando nisso, a cor que escolhemos para o nosso quarto de dormir é de extrema importância, já que esse é um dos espaços mais pessoais de nossa vida, quase como um templo íntimo. A escolha das cores do seu quarto deve ser feita através do propósito que faz mais sentido para você. Caso tenha problemas com insônia, talvez seja melhor escolher cores mais neutras e que te ajudem a dormir. Caso possua dificuldades em levantar da cama pela manhã, as cores mais alegres e vibrantes podem te ajudar nessa tarefa. Hoje, selecionamos alguns dormitórios projetados por profissionais brasileiros para te inspirar a encontrar a cor ideal para o seu dormitório!