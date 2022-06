homify 360°: Cobertura de 540m² no Rio de Janeiro

Com todo o esplendor da vista do Rio de Janeiro o projeto que estamos prestes à mostrar é com toda certeza uma das propriedades com a mais bela paisagem já mostrada em nossa plataforma. Localizada na Avenida Atlântica, esta cobertura está no coração de uma das avenidas mais centrais da capital carioca. A vista desse imóvel é simplesmente sensacional – assim como a própria residência! O escritório responsável pelo projeto é o House in Rio que é comandado pelos arquitetos Jean-Luc Boucharenc, Rodrigo Cardoso e Marcelo Lanfredi.

Construída na década de 50, esta cobertura hoje é um lar utilizado apenas nos meses de férias e para chegar ao estado que vamos mostrar, precisou passar por um reforma minuciosa sendo hoje merecedora de sua localização e de sua paisagem. A reforma projetou o imóvel para ter um clima de veraneio, integrando os ambientes para receber convidados.

A paredes exteriores foram substituídas por vidro trazendo luz natural para o interior. Hoje esta cobertura possui ambientes iluminados com um clima revigorante devido a constante presença da paisagem panorâmica.

À pedido dos proprietários, os arquitetos desenvolveram um projeto com uma atmosfera moderna e bem casual. A equipe de profissionais também se propôs à tornar o espaço de 540 metros quadrados em uma residência que reflete traços contemporâneos sem ofuscar a vista privilegiada.