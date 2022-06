5 tipos de lustres que estão na moda!

Nós procuramos sempre trazer novidades do universo da decoração, design e claro, arquitetura! Hoje cada vez mais profissionais apostam em designs ousados que caraterizam o interior com um diferencial, desde a aparência exterior até pequenos detalhes como a luminária ou pendente ideal passa ser algo importante quando se trata de um projeto de estilo. Assim como a sala de estar e cozinha, a sala de jantar também é um dos ambientes mais importantes da casa.

Mais do que para apenas iluminar as luminárias e pendentes são importantes acessórios de decoração e design. Além disso as refeições e os momentos em família na sala de jantar se torna mais agradável com a iluminação correta. O tamanho, o material e o tipo de iluminação vai fazer toda diferença e ainda vai complementar a decoração da mesa e do ambiente. Aprenda maneiras de conseguir iluminar e decorar a casa ao mesmo tempo, com 5 ideias que estão super na moda!