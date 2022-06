5 Acessórios ousados para sua casa

As arquitetas do escritório Joana & Manoela Arquitetura, substituíram com ousadia o tradicional mesinha ao lado do sofá. As malas antigas e o livros são perfeitos para que quebrar um pouco a seriedade do espaço. Um pouco de vida e descontração. Malas vintages compradas em lojas de segunda mão ou em mercados de pulgas também são opções mais econômicas para quem quer se inspirar nesse exemplo.