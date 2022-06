5 ideias originais para decorar corredores!

Esse corredor é outro ambiente que exala originalidade. As arquitetas da SP Estúdio ousaram no projeto desse apartamento na Capital Paulista. Como na imagem acima esse projeto também possui pé direito duplo, por isso as arquitetas Fabiana Silveira e Patricia de Palma viram a necessidade de colocar um pendente que preenchesse o espaço. A parede alta da direita ganhou um jardim vertical que com certeza chama a atenção de quem entra na casa. Abaixo foi colocado um aparador de design discreto e alguns ornamentos decorativos para preencher o móvel. O resultado é um ambiente moderno e super descolado!