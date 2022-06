Cor preta na cozinha: aposta infalível

A funcionalidade é certamente o principal requisito de uma cozinha e a qualidade mais almejada por quem vai construir ou simplesmente renovar ou redecorar a casa. Mas as qualidades materiais e ambientais não são menos importantes. Portanto, além da funcionalidade, as cores, as texturas, os materiais, os móveis e a luz natural também são elementos chaves a serem considerados na hora de pensar no projeto arquitetônico ou de interiores de qualquer ambiente. Uma forma prática e eficaz de manter o ambiente com aspecto atemporal e imune aos modismos é a utilização da cor preta, que amplia a profundidade espacial, realça as qualidades de materiais e objetos de cores contrastantes e, quando não em excesso, confere aos ambientes nobreza e sobriedade.

Neste artigo apresentamos exemplos notáveis da utilização da cor preta na cozinha e dicas valiosas de como tornar a sua cozinha num ambiente de aspecto atemporal e sofisticado e livrá-la das tentações efêmeras e tendências banais.