6 maneiras de criar um quarto em estilo japonês

O Brasil possui a maior comunidade japonesa fora do Japão. Há mais de 100 anos convivemos com a cultura japonesa que tem nos influenciado e nos enriquecido com as tradições e os valores cultivados pelos japoneses que para cá migraram. A culinária japonesa já conquistou os brasileiros há tempos.

Mas existem ainda muitas coisas a serem descobertas na rica e milenar cultura japonesa. Os japoneses possuem uma abordagem singular e minimalista da natureza e do ambiente construído. Esta sensibilidade poética e poder de síntese também é empregado na arquitetura e no design de interiores, resultando sempre em ambientes de estética simples e pura mas riquíssima em significados. Portanto, é possível adotar a interpretação espacial minimalista e concisa dos japoneses e obter ambientes com qualidades estéticas únicas e surpreendentes. Que tal começar pelo quarto, o espaço sagrado da nossa intimidade?

Neste artigo apresentamos 6 maneiras de criar um dormitório no estilo japonês, para você incrementar a decoração do seu lugar de repouso e enriquecê-lo com alguns dos princípios da rica cultura japonesa.