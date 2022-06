Lareiras modernas para casa!

Como já dissemos, existem lareiras a lenha, a gás e elétricas. Cada tipo tem a sua particularidade. Basta escolher a que melhor se adequa ao seu espaço e ao seu gosto. As elétricas e a gás tem a vantagem de não ter fuligem, cinzas e fumaça, enquanto ligadas. Além de serem mais seguras e com menos perigo de disseminar um incêndio. Ademais, são de manutenção fácil e práticas para acender. Entretanto, o chame e estilo das lareiras à lenha acabam por ser um tem decorativo a mais no requinte do seu lar. O fogo com certeza proporciona um calor mais intenso, mantendo sua casa mais aquecida. E, o ritual de acender a lareira com madeira acaba por ser um divertimento à parte. Esse exemplo com tijolinho aparente misturado com o décor mais contemporâneo deixou a sala de estar um charme.