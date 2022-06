10 árvores de Natal para a sua decoração!

O Natal está aí e, com ele, todas as tradições de que gostamos, como o presépio, as refeições em família, as reuniões com os amigos, a decoração da casa e da árvore de Natal. Como todos os anos, seguimos a tradição de montar árvore no dia 30 de novembro. Para isso, precisamos nos preparar, definir a decoração da árvore, planejar o espaço, separar os enfeites,

A árvore de Natal deve ser a peça central de sua casa. É uma tradição com largos séculos que, ao longo dos últimos anos, adquiriu contornos contemporâneos e cada vez mais originais. Mesmo assim, há quem goste de manter a tradição, utilizando, ano após ano, o mesmo modelo, com os mesmos ornamentos que, muitas vezes, até são passados de geração em geração. Cada vez mais as pessoas tem procurado opções de decoração natalina alternativas das tradicionais. As árvores de natal criativas são o primeiro passo para você sair do tradicional e apostar em novos materiais. Se você não quer abrir mão da sua árvore de natal, até mesmo para não ter que investir numa nova, você pode decorá-la de maneira que fique totalmente diferente.

Hoje em dia, é possível optar por novas cores e diferentes modelos e formatos de árvore de Natal, ou até mesmo criar a sua própria árvore, com o seu gosto pessoal e personalidade.

Independentemente do material que tem para trabalhar, seja criativo, surpreenda e deixe-se surpreender!

Veja neste artigo, algumas árvores de natal, que combinam com cada estilo de decoração!