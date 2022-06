Uma casa para todas as estações!

A Ucrânia teve um ano de 2014 muito difícil devido às pressões do sistema político e da população, divididos entre se unir economicamente à União Européia ou à Rússia. Um rico documentário sobre estes problemas, o ’Ukraine's Revolution: Winter on Fire’, mostra, ao longo de alguns meses, o processo de resistência da população contra a violência do governo. Por que estamos falando isso? Porque a casa que apresentamos hoje se localiza na Ucrânia e todo seu projeto foi pensado de maneira a atender algumas especificidades do país que aparecem claramente durante o documentário antes citado: a mudança brusca de clima que acontece nos meses finais do ano e a pouca luz solar a adentrar os edifícios, fatores preponderantes para que boas residências sejam projetadas na região. O documentário mostra a neve e o sol escondido atrás de grossas nuvens cinzentas, instalando assim um clima gélido e por vezes até mesmo hostil. Entretanto, o arquiteto Aleksander Zhydkov projetou a residencia que apresentamos a seguinte de maneira a explorar essas questões e tirar proveito até mesmo das nevascas que deixam a paisagem ao redor alva e reluzente.

As características únicas que uma região de clima tão variante apresentam exige muita habilidade e sensibilidade na hora da escolha dos materiais, da definição do tamanho das aberturas e mesmo das vedações que irão garantir um ambiente seguro e aconchegante durante épocas de clima mais agressivo.

A homify, então, te trás mais uma bela casa. Dessa vez localizada entre árvores, pinheiros e, por uma parte do ano, entre flocos de neve!