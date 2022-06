Casa minimalista surpreendente

O mais fascinante de cada obra arquitetônica são as estórias pessoais dos envolvidos no processo de concepção, criação e materialização do edifício. Ernesto Pereira, jovem arquiteto, estava descontente com os rumos da sua carreira profissional incipiente e decidiu projetar e construir sua própria habitação. Um casal que caminhava pela beira da praia se encantou pela sua arquitetura e imaginou que o seu modo de pensar a arquitetura, expressa naquela habitação, poderia resolver o seu problema. O casal possuía um edifício sem valor arquitetônico e desejava transformá-lo em um edifício agradável e surpreendente. O arquiteto teve total liberdade para experimentar e desenvolver um edifício surpreendente, sem limites de orçamento e sem prazo limite para conclusão. A única exigência dos proprietários era que o edifício representasse uma obra de arte e fosse um lugar onde eles se sentissem bem em habitar.

O resultado é a Casa Silverwood, um edifício de volumetria desconstrutivista e inusitada, que apresenta ainda traços da volumetria vernacular original, marcada pelos planos inclinados da cobertura de duas águas, mas apresenta também traços minimalistas, marcados pela combinação de superfícies predominantemente brancas com painéis de madeira. A residência, projetada por Ernesto Pereira, está localizada em Mindelo, Vila do Conde, em Portugal, e traz um pouco da atmosfera praiana para o deleite do jovem casal de proprietários.

Curioso para desvendar os encantos e as surpresas da Casa Silverwood? Então confira a seguir mais detalhes e imagens deste projeto de reforma fascinante e surpreendente. As fotos são de autoria de João Morgado.