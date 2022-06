Casa Rústica: como se inspirar no estilo rústico + 7 exemplos incríveis

Simples e claro, este quarto se destaca pela grande janela voltada para a natureza. Pintada de azul, a janela combina com os rodapés e com a poltrona larga com almofadas. A cama sólida é coberta por uma colcha branca de algodão e almofadas coloridas, que se harmonizam com o tapete rústico de quadradinhos coloridos. A cabeceira de madeira ancora a cama no quarto, junto com as mesinhas de cabeceira no mesmo material. Por fim, o quadro simples com moldura em madeira dá um toque de personalidade ao espaço.