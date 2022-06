Ideias fabulosas para decorar a mesa de Natal!

O Natal esta chegando, e nós precisamos nos preparar: pensar nos presentes, montar árvore, decorar a casa, preparar a ceia, e a festa para receber os parentes e amigos em nossa casa. E para receber seus familiares e comemorar essa data em grande estilo, deve -se então preparar a famosa e farta ceia de véspera de Natal ou também um almoço do dia 25, para isso você deve investir em uma bela decoração da mesa. É em torno da mesa que se vive grande parte desta comemoração, todos a volta brindando e comendo aqueles tradicionais e deliciosos pratos de Natal, cercados por uma graciosa decoração.

Você pode começar a decoração da sua mesa pelas toalhas e guardanapos. Usar esses objetos com motivos ou cores natalinas já deixará sua mesa mais especial e apropriada para as festividades.

Além disso, outras opções incluem: velas, taças, centros de mesa, jogos americanos, arranjos de flores, Papai Noel de mesa e uma mini árvore de Natal. Mas lembre-se que não há restrições e que você pode incluir outros objetos decorativos de Natal na mesa da ceia.

Além do verde e vermelho, tradicionais cores de Natal, você pode optar por cores diferentes e ousadas, e sair um pouco da padronagem das estampas e cores natalinas. Branco, vinho, azul, prata ou dourado. Essas cores combinam com o inverno, estação do ano em que é comemorado o Natal em países do hemisfério norte. Aqui no Brasil, comemora-se durante o verão, e por isso você pode adaptar sua decoração com cores mais fresquinhas e alegres, que combinam com a estação.

Neste artigo, você verá ideias práticas e muito criativas para arrasar na decoração da sua mesa de Natal! Inspire-se!