7 espaços decorados com pastilhas

O revestimento é a camada externa que encobre e reveste paredes ou pisos, para um aspecto visual agradável no final da sua obra. Versáteis, há vários tipos no mercado, como porcelanato, laminados, ladrilhos, pastilhas, pedras naturais, azulejos, cerâmica, granito, entre outros, com opções diversificadas de modelos. Normalmente são utilizados em cômodos que têm muita passagens hidráulicas, como cozinhas, banheiros, áreas de serviço, quintais e piscinas. Por serem duráveis, de boa aderência e de fácil manutenção, são ideais para esses espaços que acabam exposto aos efeitos da água e da umidade com frequência.

Nesse livro de ideias a homify traz 7 ambientes decorados especialmente com o acabamento de pastilhas. Esse material é ótimo para trabalhar com cores e inclui um leque enorme que vai do metalizado, passando pelo vítreo, o multicolorido e o aparentemente desgastado. Além disso, esse exemplar de revestimento nunca sai de moda. O rejunte dessas peças igualmente podem ser coloridos, trazendo mais diversidade a sua reforma.Geralmente vendidos em placas, por metro quadrado ou por unidade de placa, também é uma alternativa mais barata trazendo impacto, originalidade e beleza para o décor do seu lar.