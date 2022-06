Uma casa em leque na serra mineira!

Esta bela casa, construída na Estância Serrana de Nova Lima, em Minas Gerais, e projetada pelo arquiteto João Diniz, utiliza uma estrutura de perfis de aço para se impor na bela paisagem, se elevando acima da copa das árvores que a rodeiam e proporcionando um belo espetáculo de integração entre arquitetura e natureza.

O acesso se dá por uma pequena ponto que fica ao nível da rua que leva até a casa. O terreno em grande declive exigiu fundações muito bem estudadas e ancoradas de modo que as intempéries não pudessem de modo algum vir a abala-la. Com 360 metros quadrados de área construída, a casa brinca com volumes e seus pavimentos são praticamente um jogo de formas e planos que desafiam o terreno ingrime. Mesmo com essa maneira lúdica e ousada de dispor os cômodos da casa, estes são organizados em torno de um eixo central que harmoniza e coloca todos os espaços em seus devidos lugares: a escada central.

A tensão existente entre as pesadas estruturas, os balanços não menos do que ousados e o terreno extremamente, inclinado típico de uma região serrana, não deixa dúvidas quanto a sustentável leveza do peso da arquitetura integrada à paisagem não como uma intrusa, mas sim como parte da composição.