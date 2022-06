Uma pousada charmosa no paraíso!

Neste dormitório predomina a combinação da madeira, que reveste o piso e o forro, com o concreto aparente, com texturizado com réguas de madeira, que realçam o estilo rústico e mediterrâneo do ambiente. O espelho sobre a cabeceira da cama dá um toque de modernidade e sofisticação ao ambiente. Mas o destaque não poderia ser outro. A integração com o jardim e com a paisagem natural externa, através da generosa porta-janela, permite a entrada de luz natural abundante e proporciona aos hóspedes vistas privilegiadas e um contato mais íntimo com a natureza.

Para saber mais sobre quais são os itens indispensáveis na decoração do quarto, não deixe de ler este artigo.