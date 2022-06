Simples por fora, luxuosa por dentro: esta casa vai te surpreender!

As casas de formas modernas já não são novidade em nosso país. Seus grandes volumes, superfícies límpidas, grandes aberturas, ângulos retos e demais características já estão presentes firmemente no imaginário do povo brasileiro, habitantes de um país que foi um dos maiores exponentes mundiais deste tipo de arquitetura entre as décadas de 1930 e 1960. Entretanto, apenas juntar estas características citadas num único projeto não faz dele arquitetura moderno e muito menos boa arquitetura. Esta arte é reservada a profissionais que a fazem como um maestro rege uma orquestra.

Lucas Lage é um desses maestros da nova geração e na casa que hoje apresentaremos ele afina todos os instrumentos e conseguimos ouvir uma maravilhosa sinfonia. Esta residência unifamiliar possui uma clara fachada divisando-a da rua. E acabam aqui as definições precisas dos limites. Estas linhas são todas borradas entre o espaço interior e exterior da casa, principalmente em seu quintal. Qualidade esta que permite aos seus moradores transitar entre diferentes ares, diferentes temperaturas, diferentes ambientes sem saber onde começa um e termina o outro, sendo até difícil estabelecer onde é dentro e onde é fora. Tal habilidade projetual é um traço de extrema qualidade neste arquiteto e a casa que agora exploraremos, localizada no Rio de Janeiro, expõe cada linha deste traçado artístico e técnico num só movimento.