Uma casa de cobogó iluminada!

Nascido do pensamento de três engenheiros (um português, um alemão e um brasileiro) no Recife da década de 1920, o cobogó assim foi batizado ao unir as primeiras sílabas do sobrenome de seus criadores. A inspiração veio dos muxarabis de origem moura. Perfeito para climas quentes, o cobogó ali a necessidade da vedação com a exigência da renovação do ar e controle da temperatura feito de maneira passiva, sem a ajuda de máquinas ou aparelhos que demandem energia. São elementos muito usados na arquitetura prosaica das décadas de 50 e 60 do ano passado. Mas eis que a encontramos em uma casa de alto padrão em pleno século XXI. E presente de tal maneira que a casa foi batizada pelos seus projetistas com o nome do elemento que lhe é tão caro.

O Studio MK27, liderado pelo arquiteto Márcio Kogan, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, em São Paulo, tem um estilo muito particular de projetar. A maioria dos edifícios que saem das pranchetas do escritório são casas, as quais possuem uma forte disposição horizontal e inerente ímpeto de unir os espaços internos e externos. Nesta casa, a Casa Cobogó, eles fazem forte uso do elemento que dá nome à casa sem perder as características tão marcantes de sua arquitetura, resultando num maravilhoso exemplar de como unir o tradicional ao design inovador que o escritório traz desde sua fundação.