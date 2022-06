Casa de pedra espetacular

A pedra é um material natural com qualidades estéticas únicas, que quando bem empregado no projeto arquitetônico agrega beleza natural e um charme incomparável. Por causa destas qualidades estéticas incomparáveis, as pedras conquistaram um lugar sólido na arquitetura. Se os castelos e palácios na Europa e na Ásia foram construídos com pedra, os arquitetos modernos e contemporâneos, como Frank Lloyd Wright e Herzog e De Meuron continuam apostando na beleza natural e na sua durabilidade. Para quem aprecia ambientes com uma atmosfera mais rústica e campestre, as pedras são materiais de excelência. Além das qualidades estéticas, as pedras oferecem ótimo desempenho térmico e fácil manutenção, permitem cortes variados e possibilitam o restauro, se renovando com um simples polimento.

Am homify apresenta hoje um projeto residencial fascinante, que empregou as pedras típicas da região para estabelecer uma ligação com a cultura local e se integrar com as construções e com a natureza exuberante do seu entorno. A Casa Ocean View, projetada pelo estúdio Zero Limits Arquitetura, foi erguida em uma ilha na Coréia do Sul, chamada Jeju, em Goyang. O local é caracterizado pela bela paisagem litorânea e pelas pedras vulcânicas presentes em abundância em toda a ilha e, claro, nas construções da região. As pedras vulcânicas foram empregadas nas superfícies da Casa Ocean View e combinadas com outros materiais, como vidro e concreto aparente, resultando em um edifício de volumetria simples que mistura o tradicional e o contemporâneo.

Curioso para desvendar os encantos desta casa moderna e sofisticada com uma aparência rústica fascinante? Então confira a seguir mais detalhes e imagens da Casa Ocean View, que prioriza a integração com a natureza circundante e o uso de materiais locais.