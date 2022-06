Mesas lindas e completas para o Réveillon

Da mesma forma que se preocupa com a decoração de Natal, as mesas para as festas de Réveillon também são muito importantes para a celebração. Sendo uma dos pontos principais deste evento, a arte de decorar a mesa de Réveillon tem truques que podem fazer toda a diferença no resultado final da festa. As cores típicas da decoração das mesas no Natal podem funcionar unidas à ceia de Réveillon, mas com cautela para não exagerar e não perder a identidade de Ano Novo.

É importante remover alguns dos adornos muito marcantes ou característicos de Natal. Principalmente, se estes se estiverem deixando o ambiente com muitos detalhes, já que a decoração da noite de Réveillon vai por um lado mais sóbrio e elegante. O vermelho pode continuar na composição, aparecendo através das velas ou guardanapos. O importante, sempre, é que a base seja em branco.

Para não interferir na interação dos convidados e familiares, é preciso evitar o excesso de enfeites. Nessa ocasião, destacam-se as cores mais leves. Branco, bege, dourado e prateado são as cores clássica para essa data. É interessante usar variações dessas cores ou mesclar o branco com algum matiz forte. Apenas é válido sempre lembrar que esse é um momento de leveza e harmonia. Ou em outras palavras, as cores mais escuras e fechadas devem ser evitadas ou, caso estejam presentes, não devem ser predominantes.

Selecionamos aqui algumas dicas para te ajudar a decorar sua mesa de Réveillon de forma prática e bonita. Atente-se aos detalhes e divirta-se!