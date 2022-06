Salas de estar decoradas com amarelo

O amarelo está em alta e deve ser usado para destacar aspectos da sala de estar, jantar ou espaços de lazer de maneira curinga. A parede é ideal para ser usada com cores vibrantes, como nesse caso. Principalmente, porque se você não se acostumar com essa paleta, pode passar outra demão de tinta. Mesmo assim, justamente por ser um tom extremamente forte, acaba por ser perfeito para mesclar com ambientes de cores neutras e claras. Além disso, é possível misturar objetos em azul ou verde no décor do ambiente como complemento do look - por serem primárias, essas cores combinam com o amarelo de maneira harmoniosa.