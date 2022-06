TOP 5: Cozinhas, banheiros, salas e muito mais

Essa casa é mais do que espetacular! Esse belíssimo projeto arquitetônico, desenvolvido por Jannini & Sagarra Arquitetura é um verdadeiro exemplo de modernismo. Com sua linhas retas, aparência clean e iluminada, composta com muito vidro essa casa se mostra uma verdeira joia branca. Com certeza o luxo e frescor dessa residência vai te deixar suspirando. Confira!

