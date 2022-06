Antes & Depois: A reforma de uma casa em ruínas

Todos nós sonhamos com uma casa própria que projete exatamente o nosso estilo de vida e que ampare todas as nossas necessidades do dia-a-dia com conforto e segurança.

Além disso é importante que o lar escolhido seja um ambiente de sereno e favorável ao descanso. Mas e quando a casa dos seus sonhos está em ruínas?!

A reforma que estamos prestes à ver, revela a incrível renovação de uma residência abandonada em um lar perfeito e tranquilo , que além de tudo possui eficiência energética. As imagens são chocantes!