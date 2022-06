Como organizar um banheiro pequeno?!

Espaços pequenos são verdadeiros desafios. Pedem muito de nossa imaginação e esforço. Colocam pequenas ideias para fazer a diferença no dia a dia. E quando tratamos deste desafio em um banheiro, a atenção deve ser ainda mais especial. Organizar os itens obrigatórios em um espaço não muito favorável, não é nada fácil. Imagine o quanto de experiência é preciso para que cada coisa ganhe um lugar perfeito, quando o que se tem à mão é um espaço físico que é uma missão difícil para planejar cada passo. Mas, para ajudar você a resolver o seu problema com um espaço pequeno, nós da homify, trouxemos um conjunto de excelente dicas para que o seu acerto seja o mais próximo possível da perfeição. Para isso, basta atentar-se a cada uma de nossas dicas. São ideias vindas dos principais profissionais do mundo, que, a cada novo projeto, colocaram toda a plasticidade de seus talentos a serviço da funcionalidade do ambiente.

Entre as ideias encontradas, veremos como acertar na iluminação do espaço, o quanto é importante mensurar as divisórias do espaço e a importância de pontuar cada canto do banheiro. São pequenos truques que fazem toda a diferença e você poderá notar isto em seu lar já nas primeiras mudanças.

Todas as ideias aqui apresentadas têm em comum dar o direcionamento ao banheiro como um importante espaço para o nosso dia a dia. Local onde começamos e terminamos o dia, traçar uma boa decoração para este local é contribuir com um dia mais relaxado e, desta forma, passar o dia a dia com menos estresse. E estresse em um mundo onde as coisas estão com cada vez menos tempo para ser cumpridas, é uma doença que merece ser evitada.

Por isso, venha conosco e conheça nossos projetos. Temos certeza que você encontrará a solução perfeita para o seu lar. Aproveite!