10 cômodos super coloridos

Quando o assunto é decoração, normalmente pensamos em quais modelos de móveis ou objetos decorativos iremos adornar a casa. Entretanto, as cores do ambiente podem modificar as vibrações do lugar influenciando o bem-estar dos moradores. É necessário levar em consideração o gosto pessoal de cada um. Mesmo assim, há um leque diversificado de possibilidades na hora de determinar o tom predominante de quaisquer um dos cômodos do seu lar.

As cores primárias, compostas pelo vermelho, azul e amarelo, dão origem a todas as outras cores do arco-íris. Já as secundárias, surgem da junção de duas cores primárias, como o laranja, o violeta ou o verde. E, por último, as terceárias são a combinação entre as primárias e as secundárias. A partir daí, a mistura dessas cores pode trazer diferentes resultados.

O desafio acaba por ser combinar a mobília, com os acessórios e as paredes, de maneira que as cores complementem o espaço ao invés de poluir o visual. Mesclar as de luminosidade e intensidade próximas, por exemplo, acaba por ser mais agradável aos olhos. Em contrapartida, cores fortes demandam serem coringas: se uma parede tiver um vermelho vivo, acabe por preferir decorar o local com itens de tonalidade mais neutras etc.

Confira a seleção da homify de 10 recintos diferentes com ideias criativas e coloridas que são bem sucedidas e funcionam.