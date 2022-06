13 toldos perfeitos para curtir ainda mais o verão

Para muitos, o verão é a estação mais aguardada do ano, já todos ficam alegres, o sol brilha por mais horas e passar um tempo na praia, na piscina ou apenas no jardim é ótimo para descansar durante as férias e finais de semana. No entanto, ficar muito tempo embaixo do sol é, além de difícil, pouco recomendado por médicos e especialistas. Não é à toa que sempre escutamos falar nos melhores horários para tomar banhos de sol, e sempre sob os cuidados do protetor solar. E isto vale para a família toda, não importa a idade.

Tendo isso em mente, hoje nós preparamos um artigo para quem quer curtir o verão, sem esquentar a cabeça – literalmente! Nossos profissionais arquitetos têm uma dica maravilhosa para você levar para o seu jardim: os toldos. Neste livro de ideias, trazemos 13 toldos que podem servir de muita inspiração. Confira a seguir!