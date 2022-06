5 ideias para guardar maquiagens

Como resistir à esta mesa organizadora?! Ela é moderna, compacta e possui absolutamente todas as repartições e compartimentos para deixar tudo organizado. O melhor de tudo é a parte de cima da mesa que é aberta e de vidro. As arquitetas Ana Cristina Tavares e Claudia Krakowiak Bitran, responsáveis pelo escritório KTA – Krakowiak & Tavares Arquitetura, fizeram a reforma desse apartamento visando incluir todas as sugestões dos proprietários que fizeram questão de participar de cada detalhe do projeto. O produto final resultou em ambientes contemporâneos e descontraídos. A mesa branca com a cadeira rosa choque está realmente apaixonante!