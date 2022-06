Como usar cores na decoração sem errar!

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, cores não são apenas elementos decorativos. Elas causam um efeito em nossas experiências sensoriais e emotivas, por isso o ideal é usá-las com cautela dentro dos interiores para se desfrutar uma energia e experiência positiva. As cores são responsáveis pela diferentes sensações que sentimos ao entrar em um determinado ambiente.

Muitos estudos já foram feitos à respeito do efeito entre a cor e o ser humano. A ciência já tentou provar de inúmeras maneiras como a energia das cores pode afetar o nosso cérebro e as nossas emoções. Assim como o nosso comportamento individual como seres humanos pode ser determinado por pequenas sensações no dia-a-dia, portanto a cores de flores, móveis e paredes podem afetar o humor e a nossa percepção sobre um determinado assunto. Além disso, cores em determinado ambientes nos ajudam à determinar o comportamento social mais adequado que devemos adotar.

Já dentro de casa as cores também nos afetam, mas de maneira diferente. Veja quais cores são as escolhas certas para a sua casa.

Cores vibrantes como amarelo, rosa verde e azul podem quando juntas podem nos dá uma sensação de felicidade e alegria.

comportamento humano é determinado por uma mudança de cor e certamente vale a pena acreditar, porque na vida cotidiana que testemunhar isso a cada passo. Desde há milhares de anos, diferentes combinações de cores têm sido usadas para pintar casas, paredes e criar um colorido circundante. Assim que as cores afetam o seu humor? Certamente, ela afeta nosso humor, como as pessoas em todas as culturas têm percepções variadas sobre a cor. Uma simples mudança na cor do seu vestido pode fazer você parecer mais bonita ou bonito. As cores brilhantes têm sido associados à elate o humor e fazer-nos mais felizes, enquanto cores sombrias trazer tédio e preguiça. Em uma festa, por exemplo, por que você prefere usar vestidos coloridos brilhantes? Obviamente, porque vestidos coloridos, certamente, melhorar o humor e tornar a atmosfera jovial. Dito isto, cores fazem você se sentir bem e eles afetam o seu humor, eu gostaria de tomar a liberdade de declarar um fato que as opiniões sobre a cor afetar o comportamento humano são subjetivas e podem ser diferentes para diferentes culturas, bem como para os indivíduos. No entanto, o significado de algumas cores universal é o mesmo em todo o mundo.