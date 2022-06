Espaços cosmopolitas na arquitetura

Apesar da aparência crua e sóbria das superfícies externas de concreto com textura de madeira, no interior o visitante se depara com um ambiente contemporâneo aconchegante e intimista, cujos destaques são os efeitos de iluminação, o mobiliário e a diversidade e riqueza de materiais de revestimentos, frutos do precioso projeto de interiores inteiramente desenvolvido pelo arquiteto Jorge Elmor. Na sala de estar, uma grande boiserie, parede revestida com marcenaria, ao fundo, serve de pano de fundo para as poltronas Cité e Grand Repos da antológica fábrica suíça Vitra.