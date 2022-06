homify 360° : Casa moderna em Curitiba

Visando à maximização do espaço e devido ao fato de as duas filhas do casal ter idades próximas, optou-se por um quarto compartilhado, que atendesse às funções requeridas: espaço de estudo, lazer e descanso. A paleta de cores prioriza uma atmosfera delicada e suave e, portanto, mescla rosa pálido e branco, com destaque para o papel de parede Goya. No cantinho de estudos, destacam-se a mesa com desenho de Eero Saarinen combinadas com as cadeiras DAR, fornecidas pela Inove e o projeto lúdico de iluminação, a luminária de pendente da Mamamia e plafons Luna.