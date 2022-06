Uma residência deslumbrante!

Do lado da piscina, que vimos iluminada na primeira imagem, temos uma fachada agora sob a luz natural do dia. Podemos entender melhor a relação da casa e sua piscina com a declividade do terreno, que traz uma solução interessante e privativa, mantendo-se o nível do acesso térreo ate as áreas externas de lazer.

A lateral se faz também bastante sutil, tendo em seu desenho recortes e transparências que realizam uma arquitetura leve e interessante, onde as marquises e coberturas avançam formando terraços e trabalhando a incidência solar.