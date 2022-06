10 erros mais comuns na renovação de pisos e como evitá-los

Para manter o piso com um aspecto impecável é preciso alguns cuidados, pois com o passar do tempo, é comum apresentarem alguns probleminhas. Exemplo, a superfície sofre com os esforços de uso, então passa a ter imperfeições, perda do brilho, manchas escuras, trincas, arranhões, deslocamento do rejunte etc. Você não pode esperar que o piso da sua casa fique sempre em perfeito estado.

Nada na vida é eterno. Ou seja, os pisos não são para sempre, e a renovação ocasional pode ser necessária, especialmente se você comprou ou vive em uma residência antiga. O problema, no entanto, surge quando você tenta encontrar uma rápida solução para ter aquele piso esplêndido novamente. Devemos alertar: não existe um ‘tapa buraco’. O que existe é restauração, orçamento e produto de ótima qualidade.

Então, para ajudá-lo a perceber isso (antes de aprender uma lição caríssima), que tal conhecer os principais erros cometidos na renovação de pisos? Assim, você aprenderá como evitá-los!

Vamos lá!