Rústica e magnífica: você precisa conferir esta casa de campo

Hoje vamos passear pela comunidade de Paine, localizada perto da Cordilheira dos Andes, Chile. Esta grande casa de 420 metros quadrados se destaca pela qualidade arquitetônica e pela construção no estilo rústico. Além disso, uma entrada magnífica nos dá as boas vindas para desfrutar do ambiente acolhedor e do confortável quintal com uma vista maravilhosa da natureza.

É interessante que cada vez mais os projetos arquitetônicos são modernizados e se assemelham às naves espaciais futuristas. Às vezes fogem completamente da estrutura tradicional e da estética rural. Por isso, te convidamos a conhecer uma “casinha de campo” encantadora e idealizada pelo escritório Aliwen, em Santiago.

O projeto é uma homenagem à construção tradicional, mas com formas modernas e com uma marcante rusticidade na fachada. A residência foi construída com materiais tradicionais: madeira e concreto.

Agora vamos conhecer o projeto e nos deparar com uma arquitetura exterior crua, além de um interior surpreendente!