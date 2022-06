5 estilos de jardins diferentes que inspiram boas ideias

Ter um jardim à disposição é sempre especial. Esses espaços refrescantes e alegres, renovam nossas energias e revitalizam os pensamentos com apenas alguns minutos de contemplação.

Seja com a presença de jardins exuberante ou, minimalistas, extensos ou pequenos, contar com este espaço é ter uma espécie de oásis particular nas proximidades de casa.

Se você é também uma pessoa apaixonada pela presença das plantas, vai amar visitar conosco 5 tipos de jardins diferentes que inspiram excelentes ideias. São possibilidades que podem ser adaptadas em quintais menores, maiores ou, até mesmo, complementar uma agradável área de lazer com piscina.

Por isto, siga conosco pelos projetos abaixo, escolha o seu preferido e deixe seu lar ainda mais especial com sua escolha.

Inspire-se!