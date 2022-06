10 revestimentos para deixar o seu banheiro mais atraente

Quando se trata de projetar, decorar ou reformar é necessário observar que, embora haja uma abundância de opções de materiais e revestimentos, nem todos são funcionais para atividades que acontecem lá. No entanto, existe a possibilidade de fazer pequenos ajustes no ambiente.

Geralmente em termos de revestimentos: cerâmicos e porcelanatos são os materiais mais indicados, pois são resistentes às áreas úmidas. Dentro dessa linha, você é livre para escolher diferentes texturas e cores. Mas não são as únicas opções para revestir as paredes. Se você deseja fazer de seu banheiro um spa, cheio de frescor e com uma atmosfera intimista e confortável, então, aqui estão dez ideias atraentes de revestimentos modernos. Com o cuidado adequado, você poderá ter uma parede bonita por um longo tempo.

Vamos começar!